仲恩與日廠Kohjin Bio合作 推進細胞治療製程技術升級

仲恩生醫、Kohjin Bio與宏騏簽訂三方合作MOU，圖右二為仲恩生醫董事長王玲美。（圖:仲恩提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃再生醫療公司仲恩生醫（7729）昨（29）日宣布，與日本無血清培養基領導大廠Kohjin Bio（東京證券交易所股票代號：177A）簽署合作備忘錄，雙方將針對Kohjin Bio既有及客製化細胞培養基展開專案開發合作，攜手推進細胞治療製程的關鍵技術升級。仲恩股價受此消息激勵，今日興櫃股價早盤一度大漲逾10%。

仲恩指出，根據雙方約定，首階段將以Kohjin Bio現有無血清培養基為基礎，開發更高規格的無血清細胞培養技術平台，以滿足臨床級細胞治療製程需求，降低批次差異，確保細胞療法在臨床及商業製程中的一致性與品質控管，同時符合國際再生醫療與細胞治療產品的法規標準。

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仲恩表示，Kohjin Bio總部位於日本東京，成立於1981年，是日本最早投入臨床治療細胞培養基研發的大廠之一，擁有逾40年無血清培養基的開發與製造經驗，其產品線涵蓋再生醫學、免疫細胞治療、疫苗製造等多領域應用，並以品質穩定與法規合規性聞名，是國際細胞治療製程的重要供應商，並於2024年在東京證券交易所正式掛牌上市。

仲恩生醫董事長暨總經理王玲美表示，此次合作可穩定的培養基供應鏈將有助於仲恩提升細胞製程產量、強化製程研發能量並有效降低開發成本，同時可確保幹細胞產品Stemchymal®在符合PIC/S GMP規範下進行產品優化，保證產品合規性，並有助在藥證核准後迅速回應市場臨床與商業化需求，以滿足患者對於細胞治療的迫切需要。

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