美財長：中美會談「具建設性且富成效」 但未討論TikTok議題

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，為期2天的美中會談「廣泛、積極，並具高度成果」，但備受關注的短影音平台TikTok議題並未納入討論範圍。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二（29日）表示，為期2天的美中會談「廣泛、積極，並具高度成果」，但備受關注的短影音平台TikTok議題並未納入討論範圍。

綜合媒體報導，美中2國官員週二（29日）在瑞典首都斯德哥爾摩結束了為期2天的第3輪貿易談判。外界好奇談判進展，以及會上是否討論有關TikTok的可能交易。

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對此，貝森特在接受《CNBC》訪問時回應指出，本次會談並未將TikTok納入討論範圍，但貝森特形容整體交流「廣泛、積極，並具高度成果」，顯示出雙方在貿易與經濟政策上的對話管道仍然開放。

對於此次會談，中國方面同樣也認為具有「建設性」。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，中美經貿團隊持續利用貿易磋商機制，進行坦誠、深入且具建設性的討論，雙方將持續積極溝通，及時交換意見，推動雙邊經貿關係穩定健康發展。

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