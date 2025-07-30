焦點股》南亞︰虧損減就是利多 早盤放量續攻

6月自結營運僅小虧0.31億元，南亞早盤放量續攻。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕因股價大漲被列為注意股，塑化股南亞（1303）昨日公告6月單月財務資訊，雖然6月虧損達30.32億元，但主要是因6月一次性認列子公司匯損之故，否則單月自結僅小虧0.31億元，受此消息激勵，南亞股價早盤放量續攻，一度來到37.75元，截至9:55分為止，股價上漲1.15元、暫報37元、漲幅3.21%，成交量超過9.2萬張。

南亞近期因搭上銅箔基板與玻纖布雙題材，股價自7月11日的低點不到27元直奔37元，7月股價大漲超過36%。南亞指出，第二季因電路板等電子材料產品利潤提高，再加上關稅暫緩期急單貢獻，帶動各產品銷售量及獲利增加，第二季南亞本業營業淨利達13.1億元，只是因為加計轉投資虧損與匯損，第二季虧損達41.2億元。

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從三大法人動向來看，外資連續3日賣超合計近2.8萬張，不過投信連4日買超合計近1.7萬張，自營商連續11日買超後，昨日反手賣超1454張，主力昨日也同步賣超2萬張，法人認為，7月以來南亞股價大漲超過三成，上檔賣壓不輕，但由於南亞股價不高，市場換手過後仍有機會向上。

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