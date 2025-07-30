焦點股》欣興：聚焦ABF載板供需 外資先調高目標價

欣興董事長曾子章看好ABF載板後市。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板龍頭欣興（3037）今日即將召開法說會，昨日公布第2季財報，亞系外資出具最新報告指出，欣興毛利率受新台幣大幅升值影響，略低於市場預估，若排除匯率衝擊，欣興毛利率表現優於預期。隨著高階ABF載板供需缺口進一步擴大，重申欣興「買進」（Buy）評等，並將12個月目標價由145元調升至170元，看好該公司作為AI伺服器ABF載板全球領導廠商的中長期競爭力。

欣興在昨日股價急漲後，今日早盤股價量縮，在平盤附近震盪，截至9:13分左右，欣興股價小跌0.36%，暫報139.5元，成交量逾1.3萬張。

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亞系外資指出，欣興第2季毛利率不如預期，主因匯率逆風，第2季合併營收為新台幣325億元（季增8%），與外資預估相符，毛利率為13.1%，主要因新台幣急升造成3至4個百分點的匯兌影響，匯損拖累非營業項目表現，單季EPS僅0.02元。

展望第3季，預估營收將季增0–5%，由於AI伺服器ABF載板需求持續帶動，匯率逆風可能延續，但毛利率可望自第2季略為回升。隨著T-glass（ABF關鍵原料）持續短缺，載板廠商料將優化訂單結構，支撐產品均價（ASP）與毛利率改善，不排除高階ABF載板在下半年有漲價可能。

亞系外資認為，高階ABF載板進入賣方市場，伺服器需求補庫存循環啟動，除AI伺服器外，傳統伺服器CPU市場有望復甦，Intel第2季存貨天數降至2022年第2季以來最低，顯示庫存去化告一段落，下半年伺服器ABF載板將進入補庫存循環，可能加劇T-glass短缺，擴大高階ABF載板供需缺口。

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