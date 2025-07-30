焦點股》雷虎：無人機標案 行政院擬再加碼增5萬架

雷虎飛天刀無人機Striker自移動式彈射架起飛,搭載Auterion AI進行精準打擊。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕無人機廠雷虎（8033）受到6月單月獲利亮眼激勵，股價繼昨日漲停、創歷史新高價後，由於今日傳出行政院擬再加碼添購5萬架無人機，帶動雷虎股價今日繼續開高震盪，盤中一度攻高到93.5元，截至9:12分，股價暫報92.7元，上漲6元，漲幅6.92%，成交量放大到達3.5萬張，而昨日成交量5.4萬張。

國防部軍備局昨廣邀廠商進行無人機說明會，預訂明、後年籌獲4.875萬架無人機；行政院經濟部航太小組官員更於會中透露，政院有意再增購近5萬架無人機增強社會防衛韌性，全案目前正審核中。

請繼續往下閱讀...

雷虎昨日派員參加無人機公開徵求說明會，雷虎表示，有意願、也有能力參與，但目前還有價格、規格未定的不確定因素，因此會審慎評估。

外資昨日轉賣為買，買超雷虎7654張，投信買賣超為0，總計三大法人買超7621張。

雷虎6月營收1.89億元，年增73%，獲利0.78億元，年增1.69倍，每股盈餘0.51元，是第1季EPS 0.25元的1.04倍，更超越去年每股EPS 0.5元。

市場法人指出，雷虎6月獲利亮麗，主要是受惠歐美客戶的自殺式無人機訂單出貨，但訂單第2季已完成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法