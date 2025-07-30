台灣關稅遲未開獎內幕？美媒曝和美中有關係

美媒指出，台灣關稅尚未出爐，與美中會談有很大的關聯。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣關稅迄今尚未公布，美媒報導指出，消息人士透露，美國已與台灣官員舉行了3輪會談，隨時可能會達成協議，但台美協議的命運與美中會談有很大的關聯。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，川普近期表示，若美國的數個主要貿易夥伴在8月1日截止日前未同意新的貿易條款，將對其課徵高額關稅。任何拒絕與美國達成協議的國家，都將面臨15%至20%的關稅。

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川普說：「我們將對基本上全世界設定1個關稅，這就是他們如果想在美國做生意必須支付的代價。因為你不可能坐下來談200個協議，但我們已經完成了那些重要的協議。」

報導提到除中國、墨西哥、加拿大、南韓等國之外，台灣目前也尚未完成關稅談判。1名知情人士透露，美台官員已進行3輪會談，隨時可能達成協議，即便如此，美台協議的命運仍取決於美中在瑞典舉行的談判。

消息人士表示，台灣正為川普可能在與中國達成協議時，將台灣排除在貿易關係之外的情況做準備，並「積極思考1個新單打獨鬥時代的可能性，屆時台灣將無法再依賴白宮的支持」。

而日前《美聯社》報導也引述專家與分析師的說法指出，美中此次會談，中國可能就購買俄羅斯、伊朗石油議題上，要求美方做出部分安全讓步，另外還包括減少美國在東亞軍事部署、降低對台灣與菲律賓的外交支持，不過這在華府可能引發政治反彈。

台灣是美國第7大貿易夥伴。數據顯示，2024年美國從台灣的進口總額超過1160億美元（約新台幣3.4兆元），同年美國對台灣的出口總額超過420億美元（約新台幣1.2兆元），逆差約740億美元（約新台幣2.1兆元）。

但今年4月，川普對全球公布對等關稅措施，其中對台灣課徵稅率為32%。

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