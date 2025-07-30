晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

堵中國「洗產地」後門？墨西哥提高小額包裹關稅 衝刺與美談判

2025/07/30 13:50

墨西哥宣布，將小額包裹的進口稅提高至33.5%。（路透）墨西哥宣布，將小額包裹的進口稅提高至33.5%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與多國進行中的貿易協商將於31日終止，8月1日對等關稅如期上路。據報導，墨西哥政府宣布小額包裹的進口關稅將從現行的19%提高到33.5%，此是針對透過快遞或包裹服務遞送的價值低於2500美元的貨物，衝刺與美談判。

據報導，新關稅將從8月15日起開始實施，主要適用於未與墨西哥簽訂自由貿易協定的國家（包括中國）的進口商品。根據修訂後的規定，從中國進口的價值500美元（約新台幣1.48萬元）的貨物，目前需繳納95美元（約新台幣2820元）的進口稅，現在將徵收167.50美元（約新台幣4973元）的稅。

外界普遍解讀，墨西哥政府此舉是為了回應川普政府抨擊，中國貨長期以來把墨西哥當成入境美國「後門」的說法，該政策恐將衝擊Shein、Temu等中國電商。

對於來自美加的小額包裹，若價值落在50美元（約新台幣1484元）到117美元（約新台幣3473元）之間，進口關稅仍為17%，價格低於50美元也依然免稅，但超出117美元的貨物，關稅將調高為19%。

墨西哥政府去年對來自中國等地的紡織品加徵關稅，並對來自亞洲國家的免稅或免許可進口貨物加強查緝。Shein、Temu 尚未對最新關稅置評。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財