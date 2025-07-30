堵中國「洗產地」後門？墨西哥提高小額包裹關稅 衝刺與美談判

墨西哥宣布，將小額包裹的進口稅提高至33.5%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與多國進行中的貿易協商將於31日終止，8月1日對等關稅如期上路。據報導，墨西哥政府宣布小額包裹的進口關稅將從現行的19%提高到33.5%，此是針對透過快遞或包裹服務遞送的價值低於2500美元的貨物，衝刺與美談判。

據報導，新關稅將從8月15日起開始實施，主要適用於未與墨西哥簽訂自由貿易協定的國家（包括中國）的進口商品。根據修訂後的規定，從中國進口的價值500美元（約新台幣1.48萬元）的貨物，目前需繳納95美元（約新台幣2820元）的進口稅，現在將徵收167.50美元（約新台幣4973元）的稅。

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外界普遍解讀，墨西哥政府此舉是為了回應川普政府抨擊，中國貨長期以來把墨西哥當成入境美國「後門」的說法，該政策恐將衝擊Shein、Temu等中國電商。

對於來自美加的小額包裹，若價值落在50美元（約新台幣1484元）到117美元（約新台幣3473元）之間，進口關稅仍為17%，價格低於50美元也依然免稅，但超出117美元的貨物，關稅將調高為19%。

墨西哥政府去年對來自中國等地的紡織品加徵關稅，並對來自亞洲國家的免稅或免許可進口貨物加強查緝。Shein、Temu 尚未對最新關稅置評。

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