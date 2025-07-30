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牧德上半年每股獲利9.42元 將配發股票、現金股利各1元

2025/07/30 09:00

牧德上半年每股獲利9.42元，將配發股票、現金股利各1元。（資料照）牧德上半年每股獲利9.42元，將配發股票、現金股利各1元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕設備廠牧德科技（3563）董事會通過上半年財報，每股獲利9.42 元，較去年上半年 2.01元大幅成長，主要受惠高階產品組合需求推升毛利率達64%，但匯率波動影響產生1.46 億元兌換損失。

牧德科技董事會為回饋股東，同時也通過發放今年上半年股利政策，每股配發股票股利1元及現金股利1元，待股東臨時會通過後，可於第４季發放，這也是牧德近10年來首次發放股票股利。

牧德科技表示，第２季匯損是因應收帳款造成財務帳面的次性損失，目前匯率已趨穩定，展望下半年盈餘受匯損的風險可望降低。

牧德科技表示，半導體產品目前仍在開發認證中，透過雙軌四線產品多元化發展，在整體接單能見度及經營績效相對穩健成長。因為台幣相對人民幣同樣是升值10%，對購

買中國生產料件而言是項利多，因此下半年昆山生產基地將擴大產能，主要供應中國及東南亞的客戶需求，以期降低生產成本，滿足交期及營收成長動能。

因應產業發展趨勢及營運規劃，董事會也通過新任集團策略長，由子公司黑澤（江蘇）有限公司總經理

陳尚書擔任，協助集團關鍵材料的合作開發及半導體供應鏈的佈局，並規畫公司與第三方的策略性合作。

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