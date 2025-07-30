川普狠話震撼市場！國際油價點燃漲勢

國際油價週二（29日）上漲超過3%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普加大對俄羅斯施壓、並傳出美國與主要貿易夥伴之間的貿易戰有望降溫，國際油價週二（29日）上漲超過3%。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲2.50美元，或3.75%，收每桶69.21美元。

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布蘭特原油期貨上漲2.47美元，或3.53%，收每桶72.51美元。

兩大原油期貨均創下自6月20日以來的收盤新高。

川普週二表示，若俄羅斯在「未來10天內」未對結束烏克蘭戰爭展現進展，美國將開始對俄羅斯實施關稅與其他懲罰性措施。Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「美國已經升高施壓力道，並設下10天的強硬期限，而且現在有跡象顯示其他國家也將加入美國行動。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二也指出，已告訴中國官員，根據美方針對受制裁俄羅斯石油的實施二級關稅，若中國持續購買俄油，恐面臨高額關稅懲罰。

美國與歐盟近日達成的新貿易協議也支撐了油價，儘管該協議對大多數歐盟商品徵收15%進口關稅，但仍避免了一場全面性的貿易戰。瑞穗銀行能源期貨部主管耶格（Bob Yawger）說：「市場對這項貿易協議確實抱有些許樂觀，這對歐洲來說稱不上完美，但結果已遠比最壞情況好得多。」

該協議還包括歐盟未來3年將向美國採購7500億美元能源產品的承諾，不過分析師認為，歐盟幾乎不可能實現這項目標；此外，歐洲企業也將在川普任內，對美國投資6000億美元。

市場同時關注聯準會為期2天的政策會議結果。Phillip Nova 證券公司資深市場分析師薩奇德瓦（Priyanka Sachdeva）表示，市場普遍預料聯準會將維持利率不變，但在通膨放緩跡象下，可能釋出偏鴿立場訊號。

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