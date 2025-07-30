黃金漲啦！2大關鍵原因曝光

黃金價格（29日）上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人觀望美中斯德哥爾摩談判，以及聯準會（Fed）決策會議，黃金價格（29日）上漲。

紐約黃金期貨上漲0.4% ，報每盎司3324美元；黃金現貨價上漲0.4%，報每盎司3327.69美元，週一盤中曾觸及7月9日以來最低。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，中國商務部副部長李成鋼在斯德哥爾摩的協商結束後表示，中國和美國將促成關稅休兵繼續延長。分析師表示，美國最近與歐盟、日本達成協議，讓緊張局勢緩解一些，但與中國的談判複雜很多，也會更加漫長。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）說：「考慮到談判瓦解的風險，一些投資人仍認為，可能需要建立一些避險資產的部位，因應情況再度惡化的可能性。」

美國利率方面，市場普遍預期利率不變，焦點擺在 Fed 主席鮑爾的發言，是否會釋出任何和未來降息時機或降息步調有關的線索。Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示，市場目前押注，到今年年底前只會降息不到50個基點，10月是最可能開始降息的時間點。

但他補充說，兩名Fed成員的反對，可能讓降息預期時間點往前挪移到9月，如此一來，就會鼓舞金價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法