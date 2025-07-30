晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金漲啦！2大關鍵原因曝光

2025/07/30 09:01

黃金價格（29日）上漲。（路透資料照）黃金價格（29日）上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人觀望美中斯德哥爾摩談判，以及聯準會（Fed）決策會議，黃金價格（29日）上漲。

紐約黃金期貨上漲0.4% ，報每盎司3324美元；黃金現貨價上漲0.4%，報每盎司3327.69美元，週一盤中曾觸及7月9日以來最低。

《路透》報導，中國商務部副部長李成鋼在斯德哥爾摩的協商結束後表示，中國和美國將促成關稅休兵繼續延長。分析師表示，美國最近與歐盟、日本達成協議，讓緊張局勢緩解一些，但與中國的談判複雜很多，也會更加漫長。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）說：「考慮到談判瓦解的風險，一些投資人仍認為，可能需要建立一些避險資產的部位，因應情況再度惡化的可能性。」

美國利率方面，市場普遍預期利率不變，焦點擺在 Fed 主席鮑爾的發言，是否會釋出任何和未來降息時機或降息步調有關的線索。Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示，市場目前押注，到今年年底前只會降息不到50個基點，10月是最可能開始降息的時間點。

但他補充說，兩名Fed成員的反對，可能讓降息預期時間點往前挪移到9月，如此一來，就會鼓舞金價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財