晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

放寬農產品關稅！美商務部長：貿易協議下可可、咖啡可豁免關稅

2025/07/30 09:25

美國商務部長盧特尼克表示，在貿易協議下，咖啡、可可等美國本土沒有種植的作物可能豁免於進口關稅。（路透資料照）美國商務部長盧特尼克表示，在貿易協議下，咖啡、可可等美國本土沒有種植的作物可能豁免於進口關稅。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二（29日）表示，在生產國與美國達成貿易協議後，咖啡、可可等這些美國本土沒有種植的作物可能豁免於進口關稅。

盧特尼克接受《CNBC》採訪時表示，美國總統川普（Donald Trump）同意在已達成的貿易協議中，對那些非美國本土種植的作物設定零關稅，其中包括了與印尼和歐盟達成的協議。

盧特尼克指出，如果這個國家種了某樣作物是美國沒有的，那麼他將可以享有零關稅的待遇，例如，若是美國與一個種植芒果、鳳梨的國家達成協議，這些產品就可以在關稅豁免的情況下進口，另外，咖啡和可可也是一個例子。以歐盟的案例的話，軟木產品可以免關稅進入美國。

白宮上週公佈了美國與印尼的貿易協議，其中就有提到了自然資源，文中稱，美方可能確認某些在美國本土無法自然取得或生產的商品，以進一步降低對等關稅稅率。印尼已同意美國對該國商品徵收19％的關稅，但在農產品關稅限制放寬下，咖啡、可可和其他熱帶作物可能享有零關稅。

不過，針對巴西等尚未與美國達成協議國家的熱帶作物，盧特尼克則未多作評論。川普日前揚言自8月1日起要對巴西商品徵收50％的關稅，巴西是全球最大的咖啡種植國和出口國，供應美國近3分之1的消費量，如果高額關稅上路，恐嚴重影響貿易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財