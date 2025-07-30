放寬農產品關稅！美商務部長：貿易協議下可可、咖啡可豁免關稅

美國商務部長盧特尼克表示，在貿易協議下，咖啡、可可等美國本土沒有種植的作物可能豁免於進口關稅。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二（29日）表示，在生產國與美國達成貿易協議後，咖啡、可可等這些美國本土沒有種植的作物可能豁免於進口關稅。

盧特尼克接受《CNBC》採訪時表示，美國總統川普（Donald Trump）同意在已達成的貿易協議中，對那些非美國本土種植的作物設定零關稅，其中包括了與印尼和歐盟達成的協議。

請繼續往下閱讀...

盧特尼克指出，如果這個國家種了某樣作物是美國沒有的，那麼他將可以享有零關稅的待遇，例如，若是美國與一個種植芒果、鳳梨的國家達成協議，這些產品就可以在關稅豁免的情況下進口，另外，咖啡和可可也是一個例子。以歐盟的案例的話，軟木產品可以免關稅進入美國。

白宮上週公佈了美國與印尼的貿易協議，其中就有提到了自然資源，文中稱，美方可能確認某些在美國本土無法自然取得或生產的商品，以進一步降低對等關稅稅率。印尼已同意美國對該國商品徵收19％的關稅，但在農產品關稅限制放寬下，咖啡、可可和其他熱帶作物可能享有零關稅。

不過，針對巴西等尚未與美國達成協議國家的熱帶作物，盧特尼克則未多作評論。川普日前揚言自8月1日起要對巴西商品徵收50％的關稅，巴西是全球最大的咖啡種植國和出口國，供應美國近3分之1的消費量，如果高額關稅上路，恐嚴重影響貿易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法