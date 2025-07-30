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南韓護國神山出動了！ 三星會長急赴美 傳將祭出「投資大禮」

2025/07/30 09:18

南韓三星集團會長李在鎔昨日赴美，支持關稅談判。（彭博）南韓三星集團會長李在鎔昨日赴美，支持關稅談判。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國對等關稅談判8月1日大限逼近，南韓財政部仍在努力爭取跟美國達成互利的貿易協議。韓媒形容，與美國貿易談判的成敗關乎國運，而在關鍵時刻，南韓「護國神山」三星電子會長李在鎔在29日下午啟程前往美國。

外界猜測，他此行或許是為目前正在進行的韓美貿易協商提供支援，預計將提出半導體合作提案。

韓媒指出，距離美國對等關稅生效僅剩3天，李在鎔預計將提出擴大對美半導體投資、在先進人工智慧（AI）半導體領域進行技術合作，作為南韓談判的籌碼。

據報導，在美國德州奧斯汀擁有代工工廠的三星電子決定在2030年投資超過370億美元（約新台幣1.09兆元）在美國建立本地半導體生產基地。因此，正在德克薩斯州泰勒市建造一座鑄造廠，目標是明年開始營運。

南韓業界認為，三星電子極有可能成為南韓方面在談判桌上的重要籌碼之一，藉此推動南韓與美國兩國之間，在供應鏈、技術投資等高附加價值領域的深度商議，並期盼能夠在此類磋商中獲得更進一步的發展。

李在鎔先前捲入股價操縱案，南韓最高法院17日作出無罪終審判決，此次的美國之行是他獲判無罪以來的首次公開活動。

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