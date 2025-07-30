台灣關稅進度揭曉！《彭博》揭預估稅率、川普開出「這條件」

美國最新關稅措施將於8月1日正式實施，但台灣稅率迄今遲未出爐。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國最新關稅措施將於8月1日正式實施，不會再有任何延期或寬限期，但台灣稅率迄今遲未出爐，《彭博》引述1位知悉協商情況的消息人士說法報導，川普團隊迄今僅向台灣提供了1個「最佳稅率關稅」承諾，但沒有給出具體的關稅稅率數字。消息人士補充，台灣官員推測該稅率為日本獲得的15%左右，但川普也正要求台灣對美提供更多投資。

《彭博》先提到，台灣總統賴清德，在過去一週接連遭遇多起備受矚目的政治挫敗，而隨著美國關稅最後期限的臨近，情況可能會進一步惡化。

請繼續往下閱讀...

據1位知情人士透露，川普團隊至今僅向台灣提出「最佳稅率關稅」，但未明示具體數字。該人士補充說，台方官員推測該稅率為日本獲得的15%左右。

此外報導還指出，在日本承諾向美國提供5500億美元（約新台幣16兆元）投資基金後，華府也向台北要求更多投資。

報導表示，目前台灣官員仍在與8月1日的最後期限賽跑，試圖避免美方對台課徵32%關稅。若未能爭取到與日本等鄰國相當的關稅待遇，恐將進一步加深外界對賴清德與美國之間關係的疑慮。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）表示，賴清德目前面臨的最大問題是中美貿易談判，以及川普政府是否會對北京讓步，從而損害台灣利益。莊嘉穎說，這將為賴總統及其政府帶來更大的挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法