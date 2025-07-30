台灣關稅「揭牌前夕」傳震撼25％ ! 外交圈爆出與台積電有關

台美關稅即將掀牌，外交圈昨日盛傳恐落在25％，背後原因與台積電有關。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判進入最後階段，市場都在等待台灣關稅揭牌，但昨29日晚間，有媒體爆出外交圈盛傳，台灣關稅「可能落在25％」，而當中最關鍵的一點，是與台積電有關。

報導指出，日本關稅降到15%，但台灣很難比照。市場盛傳，關鍵就是台積電不想核心技術外洩，因此未能滿足川普「創意合資」的要求，也就是台積電直接入股英特爾（Intel）和技術分享，在美「安家落戶」，這點導致談判卡關。

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根據公開訊息，台積電並非直接是入股英特爾，而是改採成立合資新企業，並且以部分製造技術，換取新公司的20%股份。

國安專家表示，台積電擬轉向透過這樣間接的方式，避免核心技術會直接外洩給美國公司。也因此，當初我方對美談判的「底線」，據稱就是定在晶片關稅的25%。

知情人士透露，台灣為美國動用《貿易擴張法》第232條款，主要鎖定半導體產業調查的國家，加上是對美主要出超國，與日本關稅相比會「只高不低」。

而關稅問題也引發川普拒絕總統賴清德過境紐約，導致出訪行程取消。對此，總統府解釋，考量國內正值颱風災後復原階段，且政府正與美方協商關稅議題，因此近期無海外出訪規劃。

據報導，盛傳25%的關稅數字早已定案，只等川普政府公布。對於此數字，頓時引發PTT炸鍋，有網友更直言「25％加上匯損，實質壓力恐比32％還慘」。

昨日市場傳出台灣關稅數字達22%後，引發股市賣壓一度大跌逾300點，收盤重挫211點。

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