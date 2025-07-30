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貝森特警告：中國若繼續買俄油 恐被徵100％關稅

2025/07/30 09:00

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（歐新社）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二（29日）表示，自己已警告中國官員，由於國會正在推動立法，繼續購買受制裁的俄羅斯石油，將面臨鉅額關稅。但貝森特也補充，北京方面已表明，將保護其能源主權。

《路透》報導，在斯德哥爾摩結束為期兩天的美中貿易談判後，貝森特受訪時表示，自己同時也對中國繼續購買受制裁的伊朗石油，以及向俄羅斯出售價值超過150億美元（約新台幣4466.25億元）的軍民兩用商品表達了美方的不滿，這些產品助長了莫斯科對烏克蘭的戰爭。

美國總統川普（Donald Trump）在週一（28日）下了最後通牒，要求莫斯科在10到12天內與烏克蘭談和，否則將面臨關稅制裁，俄油客戶將被徵收100％的次級關稅，這反映出川普對於俄羅斯行動日益增長的不滿。

貝森特隨後提到，美國國會授權川普對購買受制裁俄油的國家徵收高達500％的關稅，這將促使美國盟友採取類似的措施，進一步切斷俄羅斯的能源收入。貝森特表示，自己認為任何購買俄油的人「都應該為此做好準備」。

針對中方的回應，貝森特引述中國官員稱，中國是一個有能源需求的主權國家，石油採購將基於中國的內部政策。貝森特指出，中國人非常重視自己的主權，美方也不想侵犯他們的主權，因此他們應該是願意支付100％的關稅。

中國目前仍是俄羅斯石油的最大買家，日均進口量約200萬桶，其次是印度和土耳其。

貝森特表示，自己也警告中國國務院副總理何立峰，中國持續向俄羅斯出售最終用於製造武器的商品，將損害中方加強與歐洲貿易關係所做的努力，北京助長了歐洲邊境的戰爭，此舉嚴重了損害歐洲大眾對中國的印象。

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