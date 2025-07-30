股市大崩盤要來了？「這些指標」正重演網路泡沫前夕

隨著標普500指數不斷刷新歷史新高，有些人開始擔憂，類似網路泡沫時期的市場回調可能即將來臨。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著標普500指數不斷刷新歷史新高，有些人開始擔憂，類似網路泡沫時期的市場回調可能即將來臨。研究機構Citrini Research週一（28日）發出警告，指出目前市場與1998年時的情況驚人相似。1998年夏季的那波回調，曾讓標普500指數下跌近20%，這被部分市場人士視為之後更大修正來臨的前奏。

《Marketwatch》報導，Citrini Research 週一在 Substack 的文章中指出，市值過高與投資人自滿情緒，已經提高了市場回調的可能性。被視為「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所市場波動率指數（VIX）自6月底以來，一直低於長期平均值的19.5，且自4月初短暫飆破 50 之後，就呈現下降趨勢。

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Citrini Research補充指出，8月與9月通常是美股表現較弱的季節性月份，這也加深了市場的脆弱性。

至於是否會出現類似網路泡沫時期的股災？Citrini Research認為，目前股市與1998年的股市，有著驚人的相似度。1998年夏季的那波回調，曾讓標普500下跌近20%，被這被部分市場人士視為之後更大修正來臨的前奏。

Citrini Research表示：「1998年那場修正的深度和持續時間，幾乎與2025年的修正一致，反彈並改寫歷史新高的過程也幾乎一模一樣。」同時他們也指出了一些潛在的市場結構問題，像是當前市場在創下新高的同時，市場廣度已降至自1998年底以來最疲弱的水準。市場廣度以標普500成分股中高於其200日均線的比例來衡量。

Citrini Research警告說：「如果市場在市場廣度疲弱且持續下滑的情況下，繼續走高，這可能代表著這波長週期多頭市場，進入所謂的『泡沫階段』。」研究團隊進一步指出，2000年3月市場見頂時，僅有35%的標普500公司股價高於其各自的200日均線。

Citrini Research指出，在市場進一步攀升之前，仍有一些潛在隱憂。其中之一是相對股價來說，融資餘額的水位仍屬溫和。Citrini Research的圖表顯示，2000年初與2007年中，融資餘額的增長明顯超過標普500的漲幅。例如從1999年初到2000年初，融資餘額增長逾75%，而標普500僅上漲不到25%。

Citrini Research表示，重點在於，在牛市的最後階段，也就是邁向重大市場高點的過程中，融資餘額往往會迅速增長，甚至遠超市場本身的漲幅，因為投資人信心膨脹、槓桿拉高，這正是非理性繁榮的典型表現。

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