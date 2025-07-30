這國將成為美歐15％關稅意想不到的大贏家

英國將成為美歐15%關稅意想不到的大贏家。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當歐洲各國領導人和經濟學家消化歐盟與美國達成15%關稅之際，CNBC報導，專家認為，儘管這對歐盟來說可能是個壞消息，但該協議可能會給英國帶來意想不到的提振。

美國將對歐盟進口的商品徵收15%的關稅，而英國的關稅只是10%。

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Investec首席經濟學家菲利普·肖（Philip Shaw）表示，歐盟新徵收的 15%關稅，意味著英國對美國的出口相對便宜，這可能會促進英國與美國的貿易，因為美國公司從英國購買商品，而不是歐盟。

另Lubbock Fine LLP律師事務所德國事務部合夥人兼負責人阿爾特曼（Alex Altmann）表示，由於關稅稅率較低，英國商品對美國消費者來說也會更便宜，這意味著他們可能更喜歡英國產品，而不是歐盟製造的產品。

他補充說，英國降低對美國的關稅確實為歐盟企業將部分製造基地，轉移到英國或擴建現有的英國設施提供了巨大激勵。

阿爾特曼解釋說，利潤率較低的歐盟製造商，可能會發現遷往英國的想法很有吸引力，以避免利潤率進一步受到擠壓，並指出英國因脫歐而擁有閒置的製造能力。

他認為，英國可能是該協議的間接最大贏家。

但英國的利益不僅僅在於較低的關稅稅率。事實上，Shaw認為，歐盟成功確保徵收15%的關稅，遠低於美國總統川普威脅的30%，對英國也可能是好消息。

他在書面評論中表示，歐盟避免了可能因更繁重（例如30%）的關稅制度以及兩大貿易集團之間可能採取的一系列報復措施，而導致的嚴重經濟衰退。英國因此受益於其主要貿易夥伴避免了可能導致英國對歐盟出口下降的經濟衰退。

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