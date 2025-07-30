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31歲男子靠底片攝影翻身！打造年營收近3000萬照相館

2025/07/30 11:20

美國31歲男子路易斯（Dominick Lewis）靠底片攝影翻身。示意圖。（美聯社）美國31歲男子路易斯（Dominick Lewis）靠底片攝影翻身。示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國31歲男子路易斯（Dominick Lewis）原本立志成為海軍軍官，但在服役2年後決定退訓休學，並意外開啟創業之路，成功打造出屬於自己的攝影品牌 Photodom。儘管歷經創業失敗、疫情衝擊，他靠著自學與堅持，在紐約布魯克林建立起年營收超過100萬美元（約2992萬元新台幣）的實體攝影店，如今路易斯年薪高達約9.7萬美元（約290萬元新台幣），未來計畫開設第2家分店，而他給創業者的建議，是「永遠不要把所有事都交給別人處理」，路易斯認為，他在創業過程中學會了做網站、沖洗底片、找供應商、當採購，而這些都是讓事業能順利運作的關鍵技能。

《CNBC》報導，路易斯當年就讀卓克索大學（Drexel University）時接觸了攝影，他利用課餘時間在費城四處探索並拍攝照片，原本他計劃從該校的海軍預備軍官訓練團（NROTC）畢業，並成為美國海軍軍官，但加入NROTC後，他才發覺這不是自己想要的，於是在2年後退出。

所以在大二那年，路易斯決定輟學回到佛羅里達州，全職投入攝影。他在2015年創立了「棕櫚灘攝影工作室」（Palm Beach Photo Studio），但不到9個月就因租約問題被迫關閉。他說：「這對我來說其實是種救贖，讓我可以退一步，重新思考要怎麼經營事業」、「我開設那間工作室是想回饋佛州家鄉，但那裡的市場真的很有限。」

2017年，路易斯創立了名為 Photodom.shop 的攝影品牌與線上商店，販售攝影器材與自己設計的周邊商品。小時候住在紐約的路易斯決定回到紐約，開展新的事業，他在與祖母同住的同時，一邊發展 Photodom。當時他除了賣客製商品，還會舉辦「攝影散步」活動，召集攝影愛好者一起走走拍拍，這讓他在社群媒體上建立口碑。這段期間，他一邊打工、一邊自學網站架設、商品採購與設計技巧，為下一步打下基礎。

路易斯在2020年時租下了工作室，由於當時疫情肆虐，導致許多底片沖洗處關門大吉，很多人轉而找他幫忙處理底片。他也開始接受線上訂單，拓展服務。同年爆發了喬治·佛洛伊德（George Floyd）事件，相關抗議活動在紐約各地爆發，路易斯覺得自己有責任紀錄這個歷史時刻，他說：「我覺得在那個時間點創立一家實體相機店，對社區能產生實質影響。」

路易斯後來在GoFundMe募資平台啟動專案，希望能募得2.5萬美元（約74.81萬元新台幣）資金開店，沒想到短短幾天內，就募到近4萬美元（約120萬元新台幣）。他說：「很多人都支持我們打造一個由黑人擁有、與社區緊密連結的空間。我原本沒想到這麼多人關注我們的努力。」

路易斯的實體店面Photodom在2020年9月於布魯克林正式開幕，而到2021年底，也就是開店1年多後，Photodom已創造72萬6910 美元（約2715萬元新台幣）的總銷售額，劉易斯當時每年給自己的薪水約5萬美元，並聘請5名員工。

如今，路易斯開店已經快5年了，Photodom營運相當穩定，他認為主要是店內提供了市面上很難找到的服務，像是護照照片，才會受到布魯克林社區的喜愛。他認為：「身為少數由黑人擁有的相機店，我覺得這是一份重大的責任。在過去，如果你走進一個不屬於你的空間，可能會遭受暴力。現在能擁有這樣的歸屬感非常重要。」

Photodom的年營業額在2024年已達到114萬6737美元（約3431萬元新台幣），路易斯給了自己9.7萬美元的年薪，員工數量也從5人增至10人，他並計劃開設第2家分店。

路易斯給想踏上創業之路的人的最大建議是：「別把所有事都丟給某一個人去做。你得學會每一個環節，我認為這是很重要的技能」、「我學會做網站、如何沖洗底片、找供應商、如何採購產品。這些都是讓事業能順利運作的關鍵技能。」

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