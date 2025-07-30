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美中會談暫落幕 雙方同意推動延長關稅休戰期 美方：有待川普拍板

2025/07/30 07:41

8月1日川普政府關稅大限進入最後倒數，外界也關注美中互動，根據外媒消息指出，美中兩國官員結束為期2天會談，將推動關稅休戰協議延長，但尚未決定會延長多久。（美聯社）8月1日川普政府關稅大限進入最後倒數，外界也關注美中互動，根據外媒消息指出，美中兩國官員結束為期2天會談，將推動關稅休戰協議延長，但尚未決定會延長多久。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月1日川普政府關稅大限進入最後倒數，外界也關注美中互動，根據外媒消息指出，美中兩國官員結束為期2天會談，將推動關稅休戰協議延長，但尚未決定會延長多久。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稍早表示，美中協商是另外的事，各國新關稅仍會於8月1日上路。

美方：除中國外 各國新關稅8/1上路

外媒報導指出，在結束為期2天的會談後，美中兩國官員於週二同意推動延長關稅休戰期，根據美國官員指出，是否延長將於8月12日到期的貿易休戰協議，以及關稅是否會再次飆升至3位數，將交由美國總統川普決定。

不過美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則是對媒體表示，會談非常有建設性，只是雙方還沒有簽定協議。剛與歐盟簽署貿易協議的美國總統川普，在搭乘空軍一號時則對媒體透露，稍早有聽貝森特說明與中國的談判情況，並指貝森特「對這次會談感覺非常好，比昨天更好」。

中國貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼則表示，雙方同意延長於5月中旬達成的90天關稅休戰協議，但未明確指出何時開始延長、為期多久。貝森特也說，他將於週三與川普會面，並指川普擁有最終的決定權。同樣出席貿易談判的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也指出，再次延長90天是一個選擇，但是否延長暫停期還是會由川普決定。

外界也關注，這場會談是否在為川普與習近平在年底的會晤鋪路，不過川普否認主動尋求會面，中方官員也未提及此事。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受美國財經頻道CNBC訪問時則指出，美國有專門的中國談判團隊，強調美中協商是另外的事。至於中國以外各國必須在8月1日執行新關稅。

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