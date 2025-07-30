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美股收盤》投資人關注美中談判及企業財報 美股多收低

2025/07/30 06:39

美股4大指數29日多收低。（路透）美股4大指數29日多收低。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週投資人將目光轉向美中談判和即將出爐的企業財報，美股4大指數29日多收低。標普500指數盤中觸及歷史新高，後續回落收低。

綜合媒體報導，美中之間在瑞典首都斯德哥爾摩結束為期兩天的會談，美國總統川普表示，財政部長貝森特（Scott Bessent ）向他報告，與中方官員的會晤進行得非常順利。中方則表示，雙方同意延長5月中旬達成的90天關稅休戰協議，但未指明延長何時生效及為期多久。

由於美國本週進入財報週，不少企業都已陸續公布財報，Ingalls & Snyder資深投資組合策略師格里斯基（Tim Ghriskey）指出，接下來兩天將看到微軟、Meta、蘋果、亞馬遜等大公司公布財報，它們的盈利情況和前景將影響市場走勢。

焦點個股方面，Meta下跌2.46%、微軟微漲0.01%、亞馬遜下跌0.76%、蘋果下跌1.30%；台積電ADR下跌0.58%，收在241.33美元。

道瓊工業指數下挫204.57點或0.46%，收報44632.99點。

標普500指數微跌18.91點或0.30%，收在6370.86點。

那斯達克指數滑落80.29點或0.38%，收21098.29點。

費城半導體指數小幅上揚2.69點或0.05%，收5739.79點。

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