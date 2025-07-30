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美中會談落幕 中國：雙方同意延長關稅休戰期

2025/07/30 02:45

美中同意延長關稅休戰期（法新社檔案照）美中同意延長關稅休戰期（法新社檔案照）

〔中央社〕美國和中國官員今天結束為期2天會談，試圖解決經濟衝突和避免貿易戰升溫。中方表示，雙方同意延長5月中旬達成的90天關稅休戰協議，但未指明延長何時生效及為期多久。

路透社報導，儘管此次會談未宣布任何重大突破，但中國貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼表示，雙方同意推動延長5月中旬達成的90天關稅休戰協議，但未明確指出何時開始延長、為期多久。

這場會談可能為美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在年底會晤鋪路，不過川普否認主動尋求會面，中方官員則未提及此事。

經過數月揚言對貿易夥伴課徵高額關稅後，川普已與歐洲聯盟（EU）、日本等國達成貿易協議。然而，中國作為經濟強權更掌握全球稀土供應，使得華府與中方的談判格外複雜。

美中在5月取消對彼此課徵3位數關稅的計畫，避開雙邊貿易禁運的局面。但若未能達成協議，全球供應鏈與金融市場恐怕將再次陷入動盪。

為了凸顯當中的利害關係，國際貨幣基金（IMF）今天上調了全球經濟成長率預測，但也強調關稅稅率可能反彈，將形成一大風險。

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