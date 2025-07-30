7法規鬆綁、5團隊探詢 數位保險公司開放申設

7大法規鬆綁，金管會對數位保險公司開放申設（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕數位保險公司準備好了! 為引進創新科技參與保險市場，金管會開放申請設立「數位保險公司」，近日將發布修正條文，共有7項條文，從今年8月開始受理，據了解，目前已有5團隊來探詢，涵蓋產、壽險業。

首先，保險局已經將「純網路保險公司」，名稱修正為國際上通稱之「數位保險公司」（Digital insurer），並放寬其業務範圍與營運模式，及修正其定義，其次，針對其開發之創新型保險商品或服務給予一定期間創新保護。

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保險局表示，已於今年4月11日預告修正「保險業設立許可及管理辦法」、「保險商品銷售前程序作業準則」、「保險業招攬及核保理賠辦法」、「財產保險業辦理資訊公開管理辦法」、「人身保險業辦理資訊公開管理辦法」、「財產保險業經營傷害保險及健康保險業務管理辦法」、「外國保險業設立許可及管理辦法」等7項法規命令，放寬現行純網路保險公司申設條件與營運模式，及將其名稱修正為國際上通稱的「數位保險公司」，並將於近日發布修正條文及配套之7項行政規則。

就數位保險公司的經營規定，保險局表示，對其開發的創新型保險商品或服務給予最長18個月的創新保護，另外，雖然金管會不限制取得執照的家數，一旦申設核准後6個月內要開業。保險局考量保險實務運作，難以完全以網路方式為之，數位保險公司得視客戶與實際需要，設立實體營業或服務據點。

此外，官員強調，所謂的「創新」，必須與市場上有區隔，否則，想憑藉銷售創新型的保單商品，恐難生存。換言之，數位保險當然可以賣傳統型的保單，重點是創新商品的新契約保費收入．必須占總保費收入的兩成以上。

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