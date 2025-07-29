精測Q2獲利年增逾2倍 明年訂單明朗將重啟建新廠

精測（6510）29日董事會通過第二季營運成果報告，因匯損管控得宜，稅後淨利2.16億元 ，季減2.5%、年成長2.21倍; 每股稅後盈餘6.57元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠精測（6510）29日董事會通過第二季營運成果報告，因匯損管控得宜，稅後淨利2.16億元 ，季減2.5%、年成長2.21倍; 每股稅後盈餘6.57元，累計上半年每股稅後盈餘為13.32元。公司因來自HPC的IC測試板及探針卡訂單需求穩健成長，季成長可期，且來年訂單能見度也逐步明朗化，董事會決議通過重新啟動新建三廠並採公開招標進行，為籌措資金建置廠房也將發行可轉換公司債。

精測表示，公司長期導入智慧製造，提升製程技術的成效逐步顯現，得以承接客戶高難度、高單價之案件，加計今年第二季接單暢旺，致使第二季度毛利率達55.8%，惟新台幣強勁升值 12%，業外匯兌損失達6773萬元，稅後淨利2.16億元 ，季下滑2.5 %、但仍較去年同期大幅成長逾2倍，在此次難以避免之匯兌風險下，精測因善用避險工具，積極有效降低美元曝險部位，匯損管控對於每股稅後盈餘的影響性收歛約1.66元，帶動今年上半年每股獲利13.32元，相當於去年同期的5.4倍。

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進入2025年第三季，精測指出，公司來自HPC的IC測試板及探針卡訂單需求穩健成長，有望再交出季成長成績，來年的訂單能見度也逐步明朗化，因此，董事會決議通過重新啟動新建三廠並採公開招標進行，且為籌措資金建置廠房將發行可轉換公司債。公司將於30日下午召開線上營運報告說明會，由總經理黃水可主持。

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