台灣稅率能否壓在15％ 學者直言：極其困難

川普表示，未與美國達成協議的國家，關稅可能15％至20％。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國232條款調查結果將在近期出爐，將決定半導體、汽車及其零組件輸美稅率，業界引頸期盼稅率能低於日、韓、歐盟等競爭對手國。然而，經貿學者分析，觀察川普作風，一開始結果很高機率會是不盡如人意，川普傾向先留一手，讓後續談判進程更有益於他的如意算盤。

針對台灣關稅落點預估，經貿學者直言，壓在15%是極其困難，川普談判風格仿彿gangster（流氓），一定先下馬威再慢慢喬，從川普用詞就可見一斑，例如他提到關稅談判時多用deal（交易），而非agreement（協議），並不在乎對方心情愉不愉快，而是要對方在利益權衡下讓步、妥協。

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工商界人士分析，汽車零組件在汽車售後服務市場（AM）有國際競爭力，本土零組件廠就有與美國電動車品牌合作，如果早已赴美設廠，就能調整產線產能，關稅影響就不算大。

至於汽車零組件稅率能否壓在15％？工商界人士表示，原先台灣稅率是高於其他競爭對手國，比較不利，但美國對各國啟動加稅談判後，台灣反而在這波「重新洗牌」中反而有機會出頭，稅率能不高於競爭對手國就是好事。

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