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研華強化邊緣電腦能量 導入美系夥伴先進人機介面

2025/07/29 20:10

研華持續強化AI邊緣運算產品線能量，目標全年營收表現再戰歷年新高。（資料照）研華持續強化AI邊緣運算產品線能量，目標全年營收表現再戰歷年新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）持續強化AI邊緣運算產品線能量，目標全年營收表現再戰歷年新高。集團攜手美系固體表面觸控解決方案供應商UltraSense Systems展開策略合作，旗下先進強固型ARK系列平台導入對方尖端人機介面技術，全面鎖定工業自動化、機器人與戶外應用領域。

研華此次導入的整合式控制器CapForce Edge具備電容與壓力感測功能，可應用於金屬、塑料、玻璃等各式表面。其小巧外型、低功耗及可程式化特性，尤其適合於壽命長、反應快的工業邊緣設備。雙方透過合作，將此控制器直接嵌入研華ARK邊緣電腦，透過固態人機介面模組替代傳統機械按鍵，並提升其耐用性與操作精準度。

研華嵌入式物聯網平台事業群協理許維呈指出，此舉有助於強化旗下產品的可靠性，增進防範失誤操作的優勢，特別適用於運動控制、機器人與戶外自動化等應用場域。此次攜手策略合作夥伴在ARK平台的技術整合，後續將廣泛應用於多種嵌入式設備，包括工業系統、運動控制器與車載與戶外終端產品。

法人看好研華未來中長期營運潛力，認為公司在物聯網（IoT）發展趨勢與邊緣AI成長動能帶動下，具備良好定位，未來可望持續受惠。預期2025年營收將較去年成長20%，其中智慧系統與智慧服務表現亮眼，年增幅度尤其顯著。

從區域市場來看，研華北美、歐洲、台灣、韓國及新興市場營運穩健，為整體營收提供有力支撐。集團正在積極拓展平台與應用程式佈局，推進IoT與邊緣AI產品與服務發展，並擴大在關鍵市場的業務版圖。儘管面臨關稅、匯率等不確定性，但研華持續深化智能應用與工業物聯網布局，未來成長動能仍受市場期待。

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