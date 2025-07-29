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坐車裡就能賺錢！女異想天開「顧車」當副業 90分鐘賺近1500元

2025/07/29 19:40

Sydney Charlet協助在街道清掃日顧車，每90分鐘能賺進約1500台幣。（翻攝自網路）Sydney Charlet協助在街道清掃日顧車，每90分鐘能賺進約1500台幣。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「坐在車上」就能賺錢！美國紐約市推行「換邊停車政策」，每週兩次清掃街道時必須移車，否則得吞下罰單，但並非所有人都能在上班時間離開崗位去移車。然而，美國一名女子嗅到商機，開創出屬於自己的「顧車員」創意副業，服務時只要在顧客車上坐著，等到清掃車過來時再協助移走顧客的車，這樣服務90分鐘下來，最高收費50美元（約新台幣1481元）。

綜合外媒報導，近期搬到紐約的29歲女子夏蕾特（Sydney Charlet），為了負擔昂貴的房租，她異想天開，擔任起「顧車員」。夏蕾特向鄰居們提供顧車服務，她在「替代停車日」即市府清掃街道、車輛須移位的時間段，幫忙看管車輛，收費最多90分鐘50美元。因為車主若違反停車規定，將面臨65美元罰單（約新台幣1925元），最終甚至恐讓愛車被拖吊。

無論天氣是雷雨交加、酷熱逼人，夏蕾特總是準時現身、守在車裡，從特斯拉到一般轎車，車型不拘，顧車這門副業讓她在紐約這座水深火熱的城市中，殺出一條「輕鬆大道」。夏蕾特談起這門「副業」時表示「我幾乎被預約淹沒了」。

這份意外誕生的工作開始於6月下旬，雖然夏蕾特不願透露實際收入，但她表示，這筆收入足以支付她曼哈頓公寓一半的租金。夏蕾特在西雅圖離職後，今年2月搬到紐約，並在一次替代停車日中靈機一動，有天她坐在自己車裡，目睹周圍住戶和大樓警衛倉促跑向車輛，搶在街道清潔車到來前移車。

夏蕾特說「很多人乾脆選擇認罰，因為根本沒時間移車，」，「我心想，既然這樣，為什麼不提供一個比罰單便宜的選項？」6月中，夏蕾特在網路上發布一支爆紅影片，影片中出現一張黑白傳單，上面寫著「需要人幫你移車嗎？顧車員」及她的聯絡方式。沒想到影片瘋傳，至今已在TikTok上吸引將近60萬觀看次數。

自影片發布以來，她已接到超過500筆服務詢問，目前已成功為約20位車主服務，當中還有不少回頭客。在正式顧車前，她會先向客戶提供一份書面協議，載明服務內容與雙方責任，她說「那是一次性協議，用來保障彼此權益，」並補充自己擁有保險，也自稱是一位「不錯的」路邊停車好手。

顧車服務內容流程，包括從雙方簽署合約、客戶先匯出一半費用作為訂金、安排交鑰匙時間，等到規定停車時間快到時，夏蕾特便步行前往顧車地點。她表示「我會在上車前拍一段車輛外觀影片寄給車主，以記錄事前狀況」，「然後我會在車裡待90分鐘，直到清掃車過來我才會開動車子，最後還鑰匙，就這樣。」夏蕾特的生意非常好，她已經在考慮組建團隊了。

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