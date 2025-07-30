綜所稅平均每人所得 男女差距縮小至1.57倍

根據財政部統計，2023年綜所稅平均每人所得，男性約74.7萬元、女性47.5萬元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕男女所得差距縮小！根據財政部統計，2023年綜所稅平均每人所得60.5萬元，低於2022年的61.6萬元，其中男性平均所得約74.7萬元、女性約47.5萬元，分別低於2022年的76.5萬元及47.8萬元，男女平均所得差距倍數則縮小至1.57倍、為近3年新低。

財政部公布「性別統計年報」，2023年綜所稅所得人數1298.5萬人，男性620.6萬人、女性677.9萬人；總所得達7兆8572億元，其中男性約4兆6340億元、女性約3兆2232億元，男性平均所得74萬6708元、女性47萬5454元，男女所得差距1.57倍，低於2022年的1.6倍。

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各類所得中，薪資所得5兆8613億元最多，其中男性平均薪資所得82.3萬元、女性平均58.2萬元，男性是女性的1.41倍，差距倍數也較2022年縮小。另外，股利所得1兆1318億元次之，其中男性平均股利所得19.9萬元、女性平均11.9萬元，男性是女性的1.68倍，差距倍數較2022年擴大。

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