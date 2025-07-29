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6月單月虧30億？南亞：6月一次認列匯損之故

2025/07/29 19:05

南亞（1303）股價近日狂飆，由於被列為注意股，今日南亞則公告6月單月虧損30.32億元、每股虧損0.38元。（擷取自重大訊息觀測站）南亞（1303）股價近日狂飆，由於被列為注意股，今日南亞則公告6月單月虧損30.32億元、每股虧損0.38元。（擷取自重大訊息觀測站）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到銅箔基板與玻纖布需求增溫之故，南亞（1303）股價近日狂飆，由於被列為注意股，今日南亞則公告6月單月虧損30.32億元、每股虧損0.38元，南亞則解釋，其實6月單月自結營運小虧0.31億元，但加計子公司匯損、存貨評價等於6月一次性認列，才會出現單月大虧。

事實上，南亞於7月10日就已公告第二季自結數字，受惠於AI產業擴大投資，相關材料需求持續成長，使電路板等電子材料產品利潤提高，再加上關稅暫緩期內急單貢獻，帶動各產品銷售量及獲利增加，南亞本業營業淨利達13.1億元，但加計轉投資（台塑化、南亞科、台朔重工）與匯兌損失，單季虧損為41.2億元、每股虧損0.52元。

南亞指出，其實6月自結營運虧損僅為0.31億元，但因配合各公司作業週期，於6月一次性認列子公司及權益法投資損益、外幣匯率評估、存貨評價等項目的第二季虧損31.20億元所致，其中絕大多數都是匯損。

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