晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

金車年產近1000萬瓶威士忌 營收貢獻已直逼咖啡

2025/07/29 18:41

金車年產近1000萬瓶威士忌 營收貢獻已直逼咖啡金車集團董事長李玉鼎（右3）表示，金車威士忌酒廠每年產量約在900萬~1000萬瓶之間，威士忌營收貢獻比重已直逼伯朗咖啡，強調金車跨入威士忌市場第3個10年主要戰略將擴展海外市場。（記者楊雅民攝）
（提醒您，飲酒過量，有礙健康）

〔記者楊雅民／台北報導〕金車集團跨入威士忌酒品市場滿20年，金車集團董事長李玉鼎表示，金車威士忌酒廠每年產量約在900萬~1000萬瓶之間，威士忌營收貢獻比重已直逼伯朗咖啡，強調金車跨入威士忌市場第3個10年主要戰略將擴展海外市場。

李玉鼎說，金車從2005年跨入威士忌市場，是全球最年輕的威士忌酒廠，初期經歷10年的摸索，第2個10年逐步獲得國際市場認可，拿下全球超過900面威士忌評比的金牌，目前產品已賣到海外約50個國家，尤其韓國和日本市場表現出色。

雖然上半年整體威士忌市場受到景氣影響呈現衰退走勢，但金車噶瑪蘭威士忌營收仍呈兩位數成長，目前生產線全天候24小時運轉，儲酒的熟成倉庫已供不應求，預計明年將興建第4棟佔地1.5萬坪的熟成倉庫，目前正在申請中。

金車噶瑪蘭威士忌今天也推出全新系列「PEATIST泥煤探尋者」，首波發表「Oloroso雪莉桶泥煤威士忌原酒單一麥芽威士忌」與「波本桶泥煤威士忌原酒單一麥芽威士忌」兩款新品。

李玉鼎指出，目前集團咖啡營收比重仍居冠，高占4成、威士忌營收比重已逾3成，列居第2；「柏克金」和「樂啤」啤酒以及泡麵還在培養期，金車的目標並不是要誰超越誰，而是希望所有品項都能同步成長。

（提醒您，飲酒過量，有礙健康）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財