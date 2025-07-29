金車年產近1000萬瓶威士忌 營收貢獻已直逼咖啡

金車集團董事長李玉鼎（右3）表示，金車威士忌酒廠每年產量約在900萬~1000萬瓶之間，威士忌營收貢獻比重已直逼伯朗咖啡，強調金車跨入威士忌市場第3個10年主要戰略將擴展海外市場。（記者楊雅民攝）

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〔記者楊雅民／台北報導〕金車集團跨入威士忌酒品市場滿20年，金車集團董事長李玉鼎表示，金車威士忌酒廠每年產量約在900萬~1000萬瓶之間，威士忌營收貢獻比重已直逼伯朗咖啡，強調金車跨入威士忌市場第3個10年主要戰略將擴展海外市場。

李玉鼎說，金車從2005年跨入威士忌市場，是全球最年輕的威士忌酒廠，初期經歷10年的摸索，第2個10年逐步獲得國際市場認可，拿下全球超過900面威士忌評比的金牌，目前產品已賣到海外約50個國家，尤其韓國和日本市場表現出色。

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雖然上半年整體威士忌市場受到景氣影響呈現衰退走勢，但金車噶瑪蘭威士忌營收仍呈兩位數成長，目前生產線全天候24小時運轉，儲酒的熟成倉庫已供不應求，預計明年將興建第4棟佔地1.5萬坪的熟成倉庫，目前正在申請中。

金車噶瑪蘭威士忌今天也推出全新系列「PEATIST泥煤探尋者」，首波發表「Oloroso雪莉桶泥煤威士忌原酒單一麥芽威士忌」與「波本桶泥煤威士忌原酒單一麥芽威士忌」兩款新品。

李玉鼎指出，目前集團咖啡營收比重仍居冠，高占4成、威士忌營收比重已逾3成，列居第2；「柏克金」和「樂啤」啤酒以及泡麵還在培養期，金車的目標並不是要誰超越誰，而是希望所有品項都能同步成長。

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