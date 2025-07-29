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年收400萬買房！夫妻忽略「1隱形支出」存款蒸發快破產 慘賣房求生

2025/07/29 18:37

日本一對「人生勝利組」夫妻，家庭年收入高達近新台幣400萬元，購入豪華高樓住宅，但他們忽視「隱形固定支出」差點破產。（示意圖，路透）日本一對「人生勝利組」夫妻，家庭年收入高達近新台幣400萬元，購入豪華高樓住宅，但他們忽視「隱形固定支出」差點破產。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對人人稱羨的夫妻，堪稱是「人生勝利組」，家庭年收入高達近新台幣400萬元，購入夢寐以求的東京港區豪華高樓住宅，但他們忽視了「隱形固定支出」，最終他們不得已只能忍痛賣房，重新審視並規劃家庭生活。

日本財經媒體《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，住在東京都內、年約35歲的夫妻。丈夫A先生在大型顧問公司工作，年薪約1300萬日圓（約新台幣257萬元）；妻子B小姐則在外資廣告公司上班，年薪約700萬日圓（約新台幣138萬元），夫妻合計年收入2000萬日圓（約新台幣395萬元），是所謂的高收入伴侶。

他們想在孩子出生前，買下一間不會貶值的房子，並且能讓人羨慕的地方，他們看上了東京都港區白金的高樓豪宅，這一帶是日本人趨之若鶩的高級住宅區。A先生也毫不掩飾當時的興奮「白金這個詞本身就帶有一種品牌感，車站直通、保育園、超市都很近，對育兒來說簡直完美。更重要的是，我們那麼努力工作，不想在住的地方妥協。」

這份「品牌執著」是夫妻兩人在結婚時就共同擁有的價值觀，他們把新家的照片上傳到社群媒體，收到同事與朋友一片「好厲害」、「太羨慕了」的讚嘆聲，這些成了他們自尊的養分。

為了買下這間要價不斐的豪宅，他們共同背負了總額高達1億1000萬日圓的房貸（約新台幣2173萬元），雖然他們準備了2000萬日圓的頭期款，並選擇了當時僅0.55%的浮動利率，每月還款金額仍高達約35萬日圓（約新台幣7萬元），一年下來房貸總支出就高達500萬日圓（約新台幣98萬元）。

在高收入的光鮮背後，他們家庭的財務早已悄悄出現問題。購屋時手上僅剩300萬日圓存款（約新台幣59萬元），根本無法承受任何「突發狀況」，他們仍自信認為以目前收入足以支撐。

然而，某日，夫妻倆對著月底的信用卡帳單愣住了「這麼拼命工作，為什麼一點錢都存不下來？」年收2000萬日圓，理論上屬於高所得族群，卻幾乎入不敷出，原因就是那一連串膨脹的「隱形固定支出」。白金公寓的管理費和修繕基金超過每月8萬日圓（約新台幣1.6萬元），加上2輛車的停車位每月8萬日圓，光是住的費用就高達每月50萬日圓（約新台幣9.8萬元）。

另外，育兒支出也超出預期。女兒2歲，港區的公立托育額滿，改上非公立托兒所與保母，年支出150萬日圓（約新台幣30萬元），還參加國際幼兒園試聽班，並每月支付3萬日圓（約新台幣6千元）學費上英語班。汽車也有2台，一台是A先生的高級車，另一台是妻子用來接送女兒的國產車。停車費每月8萬日圓，加上保險、稅金、油錢，每年花費超過120萬日圓（約新台幣24萬元）。這三大固定支出加總，每月就超過80萬日圓（約新台幣16萬元）。即便夫妻實領月薪加總達115至120萬日圓（約新台幣23萬至24萬元），扣除生活開支後，幾乎無法存錢。

然而，他們最終還是迎來了「房貸破產」。A先生的公司突然削減獎金150萬日圓（約新台幣30萬元），B小姐因女兒健康不得不延長育嬰假、無法如期復職後，家庭收入驟降3成，立即陷入赤字。直到銀行發來「延遲繳款最終通知」，他們才真正感到震撼，再不賣房，信用記錄就要受損，他們終於下定決心。雖然出售價格略高於購買時價格，但扣除剩餘貸款後，實際到手現金不多，仍須重新努力穩定家計。

賣掉房子後，他們搬入一間15年的租屋公寓，兩房兩廳，月租僅18萬日圓（約新台幣3.5萬元），雖然沒有豪華設施，但夫妻一致表示終於能喘口氣。他們表示「以前我們太在意別人眼光，但現在，我們會一起討論『這東西真的值得嗎？』」如今，夫妻正在規劃下一次的買房計畫，明確設定原則包括不使用獎金還房貸、固定開支不得超過月收三成、將教育費與退休金一併納入資金規劃。

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