川普駁斥與習近平會面：「我沒興趣！」

川普在真相社交（Truth Social）上發文稱：「假新聞報導說我尋求與中國國家主席習近平舉行峰會。這完全不正確，我什麼也沒尋求」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普否認了他尋求與中國國家主席習近平舉行峰會的報導，並表示，他對主動與習近平的會面「沒興趣」。

川普在真相社交（Truth Social）上發文稱：「假新聞報導說我尋求與中國國家主席習近平舉行峰會。這完全不正確，我什麼也沒尋求！我可能會去中國，但前提是習近平主席的邀請，而且邀請已經延期了。否則，我沒興趣！感謝大家對此事的關注。」

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川普極力否認自己「主動要求｣與習近平見面，更表示是習近平發出邀請。

此前有消息稱，川普今年稍晚訪問亞洲時，雙方正在就可能舉行會晤進行討論。路透報導，雙方已就11月在韓國舉行的亞太經合組織峰會期間可能在中途停留進行討論。這次會晤將是川普與習近平在第二任期首次面對面會晤，而川普第二任期貿易緊張局勢加劇。

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