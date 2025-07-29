路易莎打造餐飲心臟 新莊總部2027年啟用

路易莎咖啡（2758）新莊總部今天舉行動土典禮，將興建9層樓高、地下2層樓的生活餐飲總部，預計2027年底完工。（路易莎提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕路易莎咖啡（2758）新莊總部今天舉行動土典禮，將興建9層樓高、地下2層樓， 共4016坪的生活餐飲總部，規劃結合中央廚房、物流配送、資訊及行政中心的智慧化綠能園區，預計2027年底完工啟用。

路易莎董事長黃銘賢表示，集團生活餐飲總部將建立一個平台，成為路易莎邁向未來的心臟，發揮衝鋒的強大後勤部隊，將讓大家看到不一樣的路易莎，更多發展的可能。

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路易莎集團也在捷運新莊幸福站旁的美好生活園地，承租600多坪的土地上，正在興建3層樓高900多坪的新形態商城，預計明年底營運。

除了將引進路易莎自有品牌self room健身房、路易莎咖啡門市、全新早午餐品牌、還有高CP值自助餐廳、以及策略聯盟的相關潮牌等進駐。

路易莎目前全台門市約有560間，超過200家直營店，今年元月一口氣併入多個餐飲品牌，並且進軍自助餐市場，由兩大品牌打頭陣，包括主餐加上豐盛自助餐的「青焰熟成牛排」與主打皇室泰菜風味的「初泰PIKUL泰無限」。

目前餐食的銷售已占總營收約4成，包括初泰3間、Louisa BAKERY麵包坊2間文青火鍋「丹生炊事」1間、茶食館「玖仰」9間、蔬食餐廳「光焙若蔬食」3間，以及self room健身房1間，展現集團多元化經營布局。

路易莎上半年營收13.62億元，年增18.15%，創歷史新高，顯示合併多品牌轉型，擴大餐飲市場版圖效益顯現。

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