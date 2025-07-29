英特爾若轉向無廠半導體 台積電受益最大、ASML遭重創

英特爾若轉向無廠半導體，台積電獲益最大。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕Investing.com報導，英特爾近期的財報再度引發未來該公司可能退出晶片製造市場的論辯。英特爾上週警告，如果無法取得重要的外部客戶，將停止追求18A以下製程的開發，這增加英特爾或許有朝一日成為無廠半導體（fabless）公司的可能性。

報導說，儘管英特爾仍致力發展其18A製程，但取消開發下一個14A製程將是重大轉折。伯恩斯坦分析師指出，該後果將對晶圓廠設備（WFE）市場造成重大影響，尤其是與極紫外光曝光機（EUV）有關的供應商。

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英特爾佔邏輯晶圓代工資本支出的20％至25％，以及總體半導體資本支出的10％至15％。雷泰光電（Lasertec）與艾司摩爾（ASML）是衝擊最大的公司，雷泰光電營收28％來自英特爾，而艾司摩爾該比例約9％。

高數值孔徑極紫外光曝光機（High NA EUV ）的採用也將被推遲，因為英特爾預料是第一家採用該尖端設備的半導體公司。

對於材料供應商，獲利將偏向台積電生態系，如果英特爾退出製造市場，而AGC失去其作為英特爾供應商的角色，那麼作為台積電唯一EUV光罩基材供應商的Hoya理論上市占率將可擴大至100%。

在晶圓代工方面，台積電獲益最大，三星也佔有利地位。伯恩斯坦報告說，如果英特爾轉向無廠半導體，台積電顯然從中獲利。該報告補充，三星可能成為尖端邏輯製造領域的戰略替代方案。

伯恩斯坦認為，英特爾上週的宣佈某種程度表達其絕望之感，「一個比較可信的論點是向政府求助，伴隨著一種隱晦的威脅」。他們警告，伯恩斯坦的聲明可能損害其吸引主要客戶的能力，特別是那些開始懷疑英特爾對晶圓製造長期承諾的客戶。

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