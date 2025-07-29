8/1關稅最後期限將至 美媒評點台灣等國風險

美國川普總統的關稅舉措經歷許多波折，8月1日是川普自己設定的達成貿易協議的最後期限。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自今年稍早以來，美國川普總統的關稅舉措經歷許多波折。8月1日是川普自己設定的達成貿易協議的最後期限，而隨著時間臨近，風險也日益增加。美國華爾街日報報導川普的關稅起點、威脅與最終結果，也針對目前尚未公布對台灣、南韓的關稅做出評估。

川普對外國商品徵收15%關稅的新標準似乎正在形成。歐盟已同意與美方的稅率，日本上週也同意，但美國對其他主要貿易夥伴的談判前景尚未明朗。

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例如，川普威脅稱，如果美加兩國未能在周五前達成協議，他將把對加拿大的關稅從目前的25%提高到35%。此外，美中90天的貿易休戰將於8月中旬到期，屆時川普對中國的關稅也可能會大幅上漲。

基於行業的徵稅仍然存在疑問。其中之一就是：對於歐洲是否仍將面臨美國鋼鐵和鋁關稅的全面衝擊，美國和歐洲的說法不一。

以下是美國主要進口商品關稅情況摘要：

1. 歐盟

本週美國避免與其最大貿易夥伴的貿易戰，大西洋兩岸的商界領袖們鬆一口氣。川普與歐盟委員會宣布一項初步協議，將大多數歐洲商品的基準關稅定為15%，這仍然高於目前的10%，但低於川普威脅的30%。作為協議的一部分，歐盟還表示，其企業將在3年內購買價值7500億美元的美國能源產品，並在美國額外投資6000億美元。

2.墨西哥

川普威脅要將對墨西哥的關稅提高至30%。目前實施的25%關稅於3月生效，此後進行更新，將符合美墨自由貿易協定（USMCA）的產品排除在外。2020年的貿易協定通常允許企業在產品零件原產地符合特定規定的情況下免稅進入美國。目前，原油和天然氣等能源產品僅需繳納10%的關稅。

3.加拿大

川普威脅要將對加拿大的關稅提高至35%。目前實施的25%關稅於3月生效，此後已將符合USMCA條款的產品排除在外。 2020年貿易協定通常允許企業在產品零件原產地符合特定規定的情況下免稅進入美國。目前，原油和天然氣等能源產品僅需繳納10%的關稅。

4.中國

川普今年已加徵30%的新關稅，但電腦、蘋果手錶和許多其他電子產品除外。這項稅率是在川普1月就任前對一系列中國商品徵收的關稅的基礎上加徵。美國和中國在5月同意暫停徵收較高的關稅90天，川普曾短暫地將關稅稅率提高到145%，以便雙方有時間就更廣泛的協議進行談判。這項停戰協議將於8月中旬到期。

5. 日本

兩國7月達成協議後，日本對美出口將面臨15%的關稅，低於川普威脅的25%。日本表示，15%的稅率也將適用於汽車，目前川普對全球汽車進口徵收的25%關稅已生效。川普表示，作為協議的一部分，日本將在美國投資5500億美元，美國將獲得這些投資90%的利潤。

6.韓國

川普威脅對韓國商品徵收25%的關稅，高於目前韓國許多產品對美國出口徵收的10%的關稅。目前，川普對韓國汽車和汽車零件全球進口徵收了25%的關稅。

7.台灣

川普威脅對台灣徵收32%的關稅，高於目前的10%。半導體和iPhone等部分電子產品不受此稅影響。即使關稅上調，這些產品仍將保持免稅狀態。

8.英國

根據川普已開始實施的一項臨時協議，大多數英國對美出口產品將面臨至少10%的關稅。英國鋼鐵和鋁產品免徵25%的關稅。首先10萬輛運往美國的英國汽車將面臨10%的關稅，但此後的10萬輛將面臨更廣泛適用的25%關稅。

9.印度

川普威脅要對印度徵收26%的關稅，儘管他表示印度提出的協議「基本上願意不向我們徵收任何關稅」。川普也批評蘋果執行長庫克，稱他不希望蘋果在印度為美國市場生產更多設備。今年早些時候，蘋果曾試圖緩解投資者對關稅影響的擔憂，並表示第2季運往美國的大多數設備將產自印度和越南。

10.越南

根據7月初宣布的一項貿易協議，越南商品將被徵收20%的關稅。這一稅率高於目前的10%，但低於川普4月威脅對越南徵收的46%的關稅。川普表示，其他國家經越南運往美國的商品將被徵收更高的40%的關稅，此舉旨在解決所謂的貨物轉運問題，尤其是原產於中國的商品。

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