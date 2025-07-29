中國經濟救不起來 人行調查：民眾對經濟前景更悲觀

中國人民銀行的調查發現，第2季中國家庭對經濟前景變得更悲觀，對就業市場的預期也跌至史上最低水準，由於市場預期下半年經濟將放緩，這項調查讓中國經濟前景再蒙上陰影。（歐新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，儘管中國國家統計局的數據顯示，上半年GDP（國內生產總值）成長速度快於官方設定的5%目標，中國人民銀行的調查發現，第2季中國家庭對經濟前景變得更悲觀，對就業市場的預期也跌至史上最低水準，由於市場預期下半年經濟將放緩，這項調查讓中國經濟前景再蒙上陰影。

調查顯示，今年4月至6月，中國消費者對收入、就業和物價的看法更加負面，民眾的消費意願降至COVID-19疫情爆發以來的最低水準，近三分之二受訪者表示希望增加儲蓄，就業指數也跌至歷史最低水準。在美國總統發動貿易戰的情況下，中國經濟主要靠強勁的出口支撐，但上述數據凸顯了中國經濟的脆弱性進一步惡化。

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高盛經濟學家楊玉婷發布報告指出：「最新的數據描繪了一幅悲觀的景象。」家庭對收入和就業的悲觀情緒持續加深，可能意味了去年年底以來零售銷售的加速成長，主要歸功於政府的補貼政策，而非消費信心改善。這也凸顯了在就業市場沒有改善的情況下，北京當局希望以可持續方式支撐消費，面臨了挑戰。

今年上半年中國零售銷售年增5%，優於去年同期，但遠低於2019年疫情爆發前同期的8.2%，消費需求的下降已導致許多產品生產過剩，促使價格進一步下跌。

調查也發現，預期消費和房價上漲的受訪者比例持續下降，預示了房地產部門將面臨更多麻煩。自2022年以來，中國房價持續下跌，隨著資產價格滑落，民眾的財富也不斷縮水。

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