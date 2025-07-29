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國巨Q2匯損4.15億 上半年賺2個股本

2025/07/29 16:37

國巨Q2匯損4.15億元、EPS為9.74元，上半年賺兩個股本。（擷取自法說會）國巨Q2匯損4.15億元、EPS為9.74元，上半年賺兩個股本。（擷取自法說會）

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）今（29）日公告第二季財報，第二季營收327.71億元、季增5.4%，稅後淨利49.98億元、季減9.6%，單季每股稅後盈餘（EPS）9.74元。

國巨指出，第二季毛利率為35.6%，與上一季持平，至於非營業項目淨損失為0.15億元，主要來自於淨利息收入4.20億元及匯兌損失4.15億元；此外，第二季認列與芝浦電子收購案相關顧問費用達1.50億元，致使營業利益率減少約0.5個百分點，加上提列未分配盈餘稅3.79億元，使得EPS減少約1.03元。

國巨也表示，總計上半年營收638.75億元、年增6.6%，稅後淨利105.27億元、年增加5.1%，EPS來到20.51元，上半年毛利率35.6%，較去年同期增加1.1個百分點；至於上半年非營業項目淨收入為6.95億元，主要來自於淨利息收入9.53億元，及匯兌損失4.07億元；此外，今年上半年認列與芝浦電子收購案相關顧問費用2.76億元，而致使營業利益率減少約0.43個百分點，加上提列未分配盈餘稅3.79億元，EPS減少約1.28元。

展望未來，儘管面對潛在的關稅調整與地緣政治升溫，國際衝突持續存在，客戶端庫存仍持續朝健康水位發展，國巨表示，將密切關注市場供需動態，並對AI應用的營運動能與未來展望保持樂觀。

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