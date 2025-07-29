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大成鋼一飛沖天！投信爆買近2萬張最狂 這2檔金融也進前3大

2025/07/29 16:15

鋼鐵人一飛沖天！投信爆買大成鋼近2萬張最狂。（路透）鋼鐵人一飛沖天！投信爆買大成鋼近2萬張最狂。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（29日）雖然下跌211點，不過，投信則立挺台股，買超36.93億元，而大成鋼則成為新寵兒，不僅連3天，天天買進榜首，累計買超更高達4.57萬張，受此激勵，股價3天漲11.07%，除了大買大成鋼外，也持續買超金融股，台新金與第一金今也分別買超1.58萬張與1.13萬張，穩居前3大。

大成鋼從上週五投信大舉加碼下，成交量爆增到9.68萬張，本週持續加碼買進，成交量也進一步放大，昨突破10萬張，今再放大到15.33萬張，在投信一路力挺下，週二股價已來到39.6元，漲4.76%。

投信週二買超前10大個股，依序為大成鋼（2027）1萬9361張、台新金（2887）1萬5853張、第一金（2892）1萬1316張、欣興（3037）3615張、富邦金（2881）3346張、全新（2455）3063張、億光（2393）2450張、仁寶（2324）2323張、神達（3706）2105張、英業達（2356）2089張。

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