外媒評選最值得買3家AI股票 台積電排第1

台積電表現亮眼，今年第2季美元營收成長驚人達44%，遠超預期，預計這種強勁勢頭將持續多年。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果投資人正尋找人工智慧（AI）領域最具潛力、而且公司股價遠低於大盤的投資標的，美國雅虎財經引述The Motley Fool報導，台積電、Adobe和Alphabet這3家公司是投資人的絕佳起點，這些公司前景仍相當光明。

在這三家公司中，台積電佔據著最有利的地位，該公司是包括輝達和蘋果在內的一些領先科技公司的主要晶片製造商。其晶片生產設施生產客戶設計的晶片，使得台積電在人工智慧競賽中處於中立地位。

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過去幾年，台積電表現亮眼，今年第2季美元營收成長驚人達44%，遠超預期。預計這種強勁勢頭將持續多年。該公司管理階層在2025年初就曾預測，未來5年收入複合年增長率將接近20%。台積電是人工智慧技術領域的關鍵參與者，其地位令人羨慕。

台積電的本益比為25倍，實際上比大盤貴。然而，預計未來5年其成長速度將幾乎是大盤的兩倍，因此這種略高於大盤的溢價似乎有點低。因此，台積電目前相當值得買。

Adobe打造的領先圖形設計工具堪稱業界標竿，無論是影片編輯還是影像創作，Adobe都是首選。Adobe在生成式AI領域也投入大量資金，並擁有自己的 Firefly產品，可以將AI與現有的編輯工具無縫整合。這使得Adob​​e能夠在這一領域保持競爭力，同時賦予創作者比許多生成式 AI 型號更大的最終產品控制權。

最後是Google搜尋引擎的母公司Alphabet。由於投資人擔心生成式人工智慧將取代Google搜索，其股價也遭遇了與Adob​​e相同的擔憂。雖然有些人已經轉向Google搜索，但投資者需要記住，Google搜索已在全球互聯網用戶中根深蒂固。

Google已經實現廣受歡迎的人工智慧搜尋概覽功能，該功能將搜尋結果與人工智慧無縫接軌，這足以維持其在搜尋領域的絕大多數主導市佔。如果Google搜尋能夠保持其大部分市佔，其股價有望上漲，因為目前其股價遠低於大盤。

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