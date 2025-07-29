違法向中國出售晶片設計工具 美國益華電腦認罪賠41億元

美國電子設計自動化（EDA）軟體製造商益華電腦（Cadence）被控違反出口管制，向代表中國國防科技大學（NUDT）的掛名公司違法出售晶片設計軟硬體，已同意認罪，並支付超過1.4億美元和解金。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，美國電子設計自動化（EDA）軟體製造商益華電腦（Cadence）被控違反出口管制，向代表中國國防科技大學（NUDT）的掛名公司違法出售晶片設計軟硬體，該公司已同意認罪，並支付超過1.4億美元（新台幣41.6億元）的和解金。

根據美國商務部發布、限制對NUDT出貨的通知，NUDT的超級電腦被認為支持中國的核爆模擬和軍事模擬活動。

請繼續往下閱讀...

總部位於加州聖荷西的益華電腦，在7月28日發布的上季財報中，也提及了上述訴訟的有關指控。在提交給美國證券交易委員會的文件中，益華電腦表示，很高興和美國司法部和商務部達成認罪協商。

益華電腦與美國政府達成的認罪協商，是在美中舉行第3輪貿易談判之際，顯示儘管美國在談判中已放寬了對中國的部分限制，但美國仍有意對美國實施出口管制。

根據美國商務部的公告，NUDT在2015年被列入美國商務部的限制貿易名單，以阻止該校使用美國技術為其超級電腦提供動力。NUDT在2019年和2022年還使用別名，包括湖南國防科技大學、中南CAD（CSCC）。

法庭文件顯示，在2015年至2020年間，益華電腦和其子公司益華中國至少向CSCC出口電子設計自動化工具56次，益華中國的某些員工明知CSCC是遭美國制裁的NUDT別名，卻仍為與NUDT的業務往來提供便利。

法庭文件顯示，益華中國員工也將電子自動化設計工具轉讓給與NUDT關係密切的半導體公司飛騰信息技術公司（Phytium Technology），直到2021年，且未獲得所需的出口許可證。

益華電腦同意承認一項共謀違反出口管制的罪名，預計該公司將被判緩刑3年，這意味了其不能再出現任何違法行為，且須履行認罪協商的義務，1.4億美元涵蓋了刑事處罰、沒收和商務部判處的民事罰款。

美國商務部工業安全局（BIS）局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）表示：「違反出口法和危害國家安全的公司，應該面臨嚴厲的處罰，才能阻止他們未來繼續犯錯，今日的行動顯示BIS承諾這麼做。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法