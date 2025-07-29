生物多樣性成企業新焦點 台大實驗林攜手元杉森林推解方

台大實驗林攜手森崴能源子公司元杉森林，於花蓮壽豐鄉打造全台第一個「生物多樣性信用額度」（BioCredits）的示範場域。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對氣候變遷與生物多樣性喪失的全球挑戰，台大實驗林攜手森崴能源（6806）子公司元杉森林，於花蓮壽豐鄉打造全台第一個「生物多樣性信用額度」（BioCredits）的示範場域，元杉森林總經理胡惠雲表示，現在品牌客戶不光只問碳排，更直接要求生物多樣性揭露。

胡惠雲解釋，繼ESG、碳權之後，生物多樣性及自然解方等議題近來倍受重視，「生物多樣性信用額度」更已成企業下一個必須關注的議題，而聯合國氣候峰會COP30今年將以「自然」為主題，強化生物多樣性與環境正向價值。台大實驗林處長蔡明哲也指出，生物信用額度不僅有助於提升碳匯，更重要的目標在於創造更大的生物多樣性價值，推動自然正成長，而元杉森林位在花蓮壽豐97.77公頃的生態系多樣性示範場域，展現台灣在淺山復育造林生物信用額度的行動解方。

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元杉森林總經理胡惠雲則說，現在品牌客戶不光只問碳排，更直接要求生物多樣性揭露，而台大實驗林與元杉森林於花蓮壽豐建立國內第一個前瞻性生物信用示範林區，希望各界參與結合氣候變遷、生物多樣性的多元解決方案，積極面對自然風險與機會，一起前進COP30，邁向永續未來。

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