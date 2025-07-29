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無人機標案出貨近半 中光電智能機器人開始獲利

2025/07/29 16:05

無人機標案出貨近半，中光電智能機器人開始獲利。（中光電智能機器人提供）無人機標案出貨近半，中光電智能機器人開始獲利。（中光電智能機器人提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕中光電（5371）100%持有的子公司中光電智能機器人去年8月拿下國防部微型無人機、偵查無人機標案後，今年上半年已經出貨4批，佔總量3070架的49%，中光電今日於法人說明會中表示，因為標案順利出貨且認列營收，中光電智能機器人上半年已經有獲利，對於國防部近期再釋出將於2026年至2027年將採購4.9萬架無人機，中光電也表示將會積極爭取。

無人機題材火熱，中光電表示，中光電智能機器人擁有無人機自主技術、也有量產實績針對國防部新標案，部分項目會自己投標，部分項目將會聯合其他供應商一起搶標，中光電也說，目前智能機器人產能供應現有訂單是足夠的，若未來搶下新標案，要擴充產能也不是問題，3個月就可增加1倍產能。

中光電智能機器人去年8月搶下國防部標案後，截至今年上半年出貨進度已達49%，預計到7月底可以出貨5批，進度超過6成，由於出貨與營收認列有訓練、交機與驗收流程，約有3個月時間差，上半年認列營收3批，佔比約37%。第一季佔整體營收約1%、第二季提升至7%，而無人機毛利率高於中光電目前的節能與影像產品。

除國內標案外，海外專攻商用市場，已開始出貨美國，約數百台，下半年進一步應用在建築設備檢測等，預期量會較上半年增加約10倍。

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