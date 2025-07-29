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豐趣科技完成1.8億增資 雄獅持股躍38.8％

2025/07/29 15:55

豐趣科技完成1.8億增資，雄獅持股躍38.8%。（雄獅提供）豐趣科技完成1.8億增資，雄獅持股躍38.8%。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕全臺目的地旅遊電子票券平台系統商「豐趣科技」（FONTRIP）宣布成功完成1.8億元增資，其中，原股東雄獅（2731）加碼投資後，對豐趣科技的持股增加到38.8%，另外，KLook 則持有11.8%。

豐科技趣本輪增資由中華開發旗下新越開發基金領投，加上益鼎創投、ITIＣ創新公司的臺日基金等策略投資人參與，原股東雄獅旅行社、Klook持續加碼支持。資金將用於加速國際市場拓展、技術系統升級，與AI應用導入，推進成為亞洲領先的目的地旅遊資源管理平台。

雄獅指出，由工業技術研究院育成、雄獅投資的豐趣科技，2015年成立，專注於「票務、體驗、通路、數據」一體化的電子票券平台與目的地旅遊資源管理系統，目前掌握國內電子旅遊套票約80%市佔率，合作夥伴超過1000家，涵蓋故宮、臺北101、日月潭及阿里山國家風景區等景點，並串聯超過60個國內外銷售通路，以「系統整合深度」與「銷售網路廣度」兩大優勢，打造臺灣最具規模的電子票券解決方案。2024年營收達6.8億元，預計未來三年內實現翻倍成長。

另外，近年來豐趣科技全力發展海外事業版圖，將臺灣經驗輸出至沖繩，推出City Pass與巴士電子票券服務整合之商業化驗證。未來看好亞洲地區觀光場域的「觀光數位化」、「無現金旅遊」與「智慧場域建設」的轉型潛力與成長商機，計畫以沖繩模式為進軍海外市場之前哨站，佈局日本九州、北海道、香港等熱門觀光地區，同時持續強化品牌影響力，並積極評估韓國與東南亞的發展機會，擴大亞洲整體佈局。

在系統優化創新方面，除持續技術升級，更規劃導入AI應用，協助多語系客服問答與異常處理，及運用異質數據整合進行使用者資料洞察分析，以進一步強化目的地旅遊商品設計與國際行銷機制，有效整合商業生態系、提升營運效率。

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