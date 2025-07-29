前瞻治水效益顯現 水利署：淹水面積大幅減少、退水時間加快

水利署指出，前瞻治水下各地淹水處退水更快、淹水面積更減少。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕水利署指出，氣候變遷下短時強降雨情況加劇，超過區域排水保護標準，造成嘉義、台南多處淹水，但因前瞻建設持續投入治水，已大幅減少淹水面積及加快退水時間，「前瞻治水每分錢都值得」。

社群媒體質疑0728豪雨帶來淹水災情，「台南又大淹水，6年600億、8年800億治水預算年年最高卻屢屢成災，錢到底花到哪裡去。」

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水利署回應，這次短延時強降雨，超過區域排水保護標準，低窪地區積水不易排出，造成嘉義、台南等地多處淹水。

水利署續說，例如嘉義六腳6小時累積降雨量327毫米已超過100年重現期距，台南後壁6小時累積降雨量328毫米已超過25年重現期距，均已高於區域排水10年重現期距保護標準，因前瞻建設持續投入治水，已大幅減少淹水面積及加快退水時間。

水利署說明，前瞻基礎建設計畫於106年起於嘉義及台南地區分別投入103.9億元及109.8億元，協助地方政府加強治水及提升防洪能力，例如嘉義荷苞嶼排水改善後，較106年海棠颱風類似降雨量造成淹水16小時，本次淹水時間降為4.5小時，另臺南菁寮排水改善後，較107年0823豪雨類似降雨量造成淹水469公頃，本次淹水面積降為5.5公頃，淹水面積減少、退水時間加快，確實發揮治水成效。

水利署強調，「面對氣候變遷，超過歷史紀錄的雨量以後可能經常發生」，政府將立即啟動千億治水計畫，採系統性治水的理念，減輕民眾遭遇水患的機會與損失。

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