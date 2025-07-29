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投信狂買金融反手對58萬存股族大開殺戒！這檔倒貨1.59萬張、連5天霸榜

2025/07/29 15:43

投信狂買金融反手對中信金大開殺戒，週二倒貨1.59萬張，已連5天居賣超第1。（業者提供）投信狂買金融反手對中信金大開殺戒，週二倒貨1.59萬張，已連5天居賣超第1。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（29日）在外資賣超164.56億元拖累下，指數跌211點，然投信則連3天力挺台股，今買超36.93億元，銀彈持續撒向金融，台新金、第一金與富邦金全進前10大買超榜，唯獨對中信金開殺戒，已連7賣，且賣超力道越來越大，已連5天居賣超第1名，而今賣超更放大到1.59萬張，在投信砍單不手軟下，股價連4跌，今收41.7元，跌0.95%，成交量放大到5.26萬張。

投信週二賣超前10大個股，依序為中信金（2891）1萬5957張、長榮航（2618）5728張、大聯大（3702）3150張、鴻海（2317）1666張、寶成（9904）1303張、飛捷（6206）1002張、矽格（6257）921張、廣達（2382）691張、來億-KY（6890）607張、健策（3653）596張。

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