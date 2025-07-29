台股震盪 投信：優化權重配置 提升資產穩定性

台股震盪，投信建議優化權重配置提升資產穩定性。（擷取自聯邦投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到台灣與美方的最終談判尚未落定，再加上權值王台積電（2330）自法說會後股價陷入整理，短期未能有效突破前高，整體市場氛圍轉趨觀望，台股今日終場下跌逾200點；投信業者認為，長線看來市值型ETF當道，想要避免報酬率劇烈震盪，投資人可選擇台積電占比較低的產品，能有效提升資產的穩定性與投資報酬率。

根據台經院最新預測，2025年台灣GDP（國內生產毛額）成長率上修至3.02%，反映出口及民間投資動能持續回升，尤以AI、高效能運算、雲端應用等新科技需求強勁，帶動供應鏈穩定擴張，6月外銷訂單年增率達24.6%，已連續5個月呈現正成長，顯示台灣科技產業具備紮實動能。

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聯邦投信指出，當台股位處相對高位，且傳統市值型ETF對台積電等單一權值股集中度高達60%-70%時，投資人對權重優化的配置需求將更為迫切，聯邦台灣精彩50 ETF（009804）以台灣50為追蹤標的，搭配差異化的權重設計，台積電占比最高為三成，讓投資人在掌握市場主流的同時，降低對個別權值股的依賴，有效提升資產配置的穩定性與效率。

聯邦投信表示，009804涵蓋電子、金融、傳產等多元產業，不集中特定題材或產業方向，預計8月8日首次配息，提供投資人布局台股之餘，同時享有現金流入的機會。

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