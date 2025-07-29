世界先進：關稅影響已鈍化 下半年半導體景氣溫和成長

晶圓代工廠世界先進（5347）今召開法說會，展望第三季，公司預估因客戶整體晶圓需求持續增加。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）今召開法說會，展望第三季，公司預估因客戶整體晶圓需求持續增加，以新台幣平均匯率28.7元兌1美元的假設，晶圓出貨量將季增約 7%至9%之間，產品平均銷售單價將季增約1%至3%之間；受到台幣升值影響，毛利率將約介於 25%至 27%之間，較上季續下滑。第四季估約與第三季持平或稍下滑。

世界先進董事長方略表示，受到川普關稅政策影響，上半年陸續出現客戶提前備貨，同時，經濟成長也看到下修，儘管半導體關稅與對等關稅政策尚未確定，但預期心理層面影響已鈍化，下半年半導體景氣溫和成長。

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世界先進經與客戶協商，公司預計將於晶圓收入外，第三季額外認列約佔營收1%的長期合約收入。此外，第三季產能利用率由上季的735提高到80%，產品組合也較好，全年資本支出6-7百億元不變，明年資本支出也會蠻高的，主要是因應新加坡建廠為主。目前客戶整體需求維持穩定、價格也趨於穩定狀態。

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