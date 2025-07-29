上銀打造8軸機器手臂 攜Dexterity實現倉儲機器人量產

上銀董事長卓文恒。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球實體AI與機器人領導廠商 Dexterity今日宣布，正式與全球知名運動控制系統製造商上銀科技（2049）建立策略合作夥伴關係。雙方將共同開發並生產專為 Dexterity旗下機器人平台「Mech」打造的高效能機器人手臂。

Mech是Dexterity自主研發的次世代工業用機器人，具備雙手臂與機動底座設計，專為處理物流、倉儲等大規模物品搬運任務而設計，可靈活穿梭於各種場域，快速執行揀選與打包任務，作業速度甚至超越現場人力。

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上銀科技運用其精密工程技術，為Mech打造出一款輕量化、具備8軸自由度的機器手臂，不僅提升結構強度與操作靈活度，也優化了部署效率。該手臂擁有超越美國職業安全衛生署（OSHA）對單人搬運重量限制的承載能力，而此次合作強化了Dexterity擴大生產與將其AI機器人部署至北美、亞洲與歐洲各大產業的能力。

Dexterity執行長Samir Menon表示：「與上銀的合作讓我們具備世界級的製造實力，實現 Mech 的大規模量產。我們結合上銀的工程技術與Dexterity的實體 AI 創新，為全球客戶帶來新一代企業級機器人。」；上銀科技董事長暨執行長卓文恒也指出：「Dexterity 的 Mech 具備靈活與智慧兼具的特性，正為快遞、地面物流、零售與電商等需要高度彈性與實體 AI 的產業帶來關鍵優勢。我們很榮幸能參與這場產業轉型。」

Dexterity的Mech及其新一代實體AI平台，已於2025年3月正式發表，象徵著實體AI自動化技術的重大突破。

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