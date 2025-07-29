傳Uber Eats調整趟次獎勵 新北：運價管制屬於交通部權責

黃淑君呼籲市府捍衛外送員權益。新北市勞工局回應，運價管制屬於交通部權責，個案有運價爭議，可申請勞資爭議調解。示意圖。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕傳出外送平台「Uber Eats」調整趟次獎勵，新北市議員黃淑君表示，多名外送員陳情這項調整沒有事前通知與對話，外送員只能單方面接受，無申訴管道，呼籲市府捍衛外送員權益。新北市勞工局回應，運價管制屬於交通部權責，個案有運價爭議，可申請勞資爭議調解。

黃淑君說，外送員陳情Uber調整60趟次獎勵，從815元調降至515元，雖有同時提升深夜獎勵，但外送員無法感受到誠意。

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黃淑君表示，市府於2022年8月17日制定「新北市外送平台業者管理自治條例」，條例中僅有第11條要求，外送平台業者與外送員成立外送訂單前，應向外送員揭露每筆訂單報酬計價方式，卻沒有具體要求計價方式應與職業工會討論，或應事先公告調整內容及原因；盼市府建立溝通平台，促使工會及業者定期對話。

勞工局指出，運價管制為交通部權責，新北的自治條例已要求業者揭示運價義務，並開會協調業者調價應事先徵詢工會意見，個案運價爭議可申請勞資爭議調解，此外，外送員屬非典型勞工，跨區運送為常態，事涉全國一致性，應由中央訂定專法，規範雙方權利義務。

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