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Google憑證到期日逼近 中華電信：已全數換發完成

2025/07/29 15:16

中華電信已在7月25日順利完成政府及商業（企業客戶）網站的Google憑證更新及換發作業。（記者王憶紅攝）中華電信已在7月25日順利完成政府及商業（企業客戶）網站的Google憑證更新及換發作業。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今（29）日表示，已在7月25日順利完成政府及商業（企業客戶）網站的Google憑證更新及換發作業，所有同意更新憑證的客戶網站，均已完成憑證換發，效期最長可達1年。

中華電信強調，在全數換發完畢下，已確保客戶網站能正常運作、連線安全性不受影響外，也請民眾安心瀏覽。

因應 Google Chrome於 2025 年 8 月 1 日停止預設信任由中華電信簽發之TLS網站憑證，中華電信指出，除積極強化內部管理，並於第一時間提出延長憑證效期等配套措施，降低對客戶的影響，而為協助客戶順利完成憑證換發作業，除設立專責服務窗口，由憑證中心主動通知客戶辦理憑證換發，並透過客服中心專線、憑證中心專線提供客戶即時且專業的諮詢服務。同時，針對有特殊需求的客戶，由專人服務窗口主動聯繫、瞭解客戶需求，即時處理所有憑證案件。

中華電信指出，除了全面協助換發憑證外，內部也持續強化憑證營運管理機制，包括提升「憑證政策管理委員會」層級、導入第三方稽核制度以確保透明與合規性、精進自動化憑證換發流程以提升效率等具體作為，力拚2026年3月底前重返信任名單。中華電信說，將持續關注國際憑證政策動態，為客戶帶來更穩定的服務。

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