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是方推水冷AI資料中心「拎包入住」 挹注營運

2025/07/29 15:09

圖右為是方電訊董事長邵泓嘉，左為總經理劉耀元。（是方提供）圖右為是方電訊董事長邵泓嘉，左為總經理劉耀元。（是方提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕是方今日宣布，領先全台推出國際級中立水冷AI機房拎包入住服務方案，以積極搶攻AI時代所帶動的龐大資料中心需求，同時加速助力企業切入AI算力的新契機。

市場人士指出，是方聯雲智能資料中心（LY2）啟用後，挹注是方營運，在「拎包入住」方案推出後，預期可望1-2年內就可滿租。LY2目前進駐率達80%。

是方董事長邵泓嘉表示，隨著AI技術快速發展，高階GPU伺服器對於電力與散熱的需求大幅提升，傳統機房已難以滿足市場要求。同時，高昂的AI基礎設施投資更需要水、電、防火、防震、資安與專業機房管理的全方位支援。

是方總經理劉耀元表示，包括GB200、GB300等高階AI伺服器對水冷環境的需求極高，但目前市場上水冷機房供給稀少，LY2在水冷、高電力、高承載三大技術面布局已久，能提供最快速、最穩定的AI基礎設施，尤其是新推出的「國際級中立水冷AI資料中心拎包入住服務方案」，更是企業切入AI服務和應用的最佳選擇。

是方表示，拎包入住服務方案最大亮點就是「即刻進駐」，企業只需攜帶AI伺服器，即可入住具備80kW~150kW/Rack容量的AI水冷資料中心，省去傳統機房建置冗長的設計與施工期。此外，拎包入住方案還能串連台灣最大的網際網路交換中心TPIX，協助企業即時、快速連接全球。更值得一提的是，截至7月中旬為止，是方TPIX會員數達207個，全球排名已前進到第65名。

劉耀元指出，是方LY2具備卓越的基礎設施以及「三高三快」的核心優勢，確保客戶享有最高規格的AI運算環境。三高包括《高電力》，客製支援高用電機櫃，提供客戶10KW~150KW的高電力需求；《高承載》，先進的建築設計，具備隔震設計、綠建築設計，樓板載重每平方公尺達2000kg，即使單座機櫃重達1500至1800公斤，也能輕鬆承載；《高散熱》，支援氣冷式及水冷式解決方案，可順利帶走熱能，確保AI伺服器穩定運作。三快則為《進駐快》，兩週內即可快速啟用；《連線快》，提供高速網路連線與雲端交換中心服務；《服務快》，專業團隊提供即時高效的技術支援與機房管理服務。

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